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Вчені зробили сенсаційне відкриття про лікування хвороб серця: усі деталі

STYLERЖиття    29.11.2019 - 21:31
Вчені зробили сенсаційне відкриття про лікування хвороб серця: усі деталі
Вчені зробили відкриття щодо дії стовбурових клітин після серцевого нападу (фото: wisc.edu)

Стовбурові клітини діють на хворе серце інакше, ніж вважалося раніше

Вченим вдалося зробити нове відкриття при дослідженні цілющої дії стовбурових клітин. Дослідники провели експеримент і виявили новий механізм впливу клітин на хворе серце. Про це свідчать дані Медцентру в штаті Цинциннаті (США).

Так, раніше вважалося, що стовбурові клітини замінюють пошкоджені при серцевому нападі клітини новими, таким чином допомагаючи людині відновитися після інфаркту.

Нові дослідження підтверджують таку дію, але виявилося, що механізм лікування стовбуровими клітинами зовсім інший.

У ході проведених експериментів з'ясувалося, що стовбурові клітини не заміняють пошкоджені, а викликають запальний процес, що провокує реакцію організму - пошкоджена область серця заживає.

Вчені зробили сенсаційне відкриття про лікування хвороб серця: усі деталі

Вчені зробили відкриття щодо дії стовбурових клітин (фото: wisconsin включно.edu)

"Вроджений імунітет різко змінював клітинну активність навколо пошкодженої ділянки, знижуючи процес фіброзу", - зазначили автори дослідження.

При фіброзі відбувається розростання сполучної тканини з рубцем, що після перенесеного нападу знижує функцію серця.

Крім того, з'ясувалося, що клітини потрібно вводити безпосередньо в орган навколо пошкодженої його частини. Раніше стовбурові клітини вводилися в кровотік.

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