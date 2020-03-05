У Львові у військового відібрали протез ноги: деталі скандалу

У Львові військовий з інвалідністю не може отримати свій протез для кінцівки назад. Справа в тому, що Микола Окілко, який втратив ногу в афганській війні, отримав протез на початку 2019 року. Підприємство, яке виготовило штучну кінцівку, в січні 2020 року вилучило її для оновлення, але так і не повернуло військовому.

Протез стегна підвищеної мобільності з автоматичною системою управління зробило підприємство "Ортотех-Сервіс". Цією компанією часто користуються учасники бойових дій. Про це пише Zahid.net.

На підприємстві стверджують, що у випадку з Миколою Окілко Мінсоцполітики не перерахувало виробнику оплату за протез. Вартість протезу понад 700 тисяч гривень.

Зараз військовий пересувається на милицях. Чоловік до отримання протеза більше двох років ходив по інстанціях і збирав документи, зараз йому належить пройти цей шлях знову.

"Стоїть питання, щоб оцінити реальний стан справ. Міністерство звернулося до українського науково-дослідного інституту протезування для оцінки ситуації з кукс і протезуванням Миколи Петровича", — розповіла директор Фонду соціального захисту інвалідів Львівської області Галина Мисаковець.

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