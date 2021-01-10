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У Львові помер заслужений артист України: йому було 60 років

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 10 січня, вранці перестало битися серце заслуженого артиста України Володимира Коциловського. Смерть 60-річного артиста настала в одній зі львівських клінік.

Про смерть Коциловського, який останнім часом давав благодійні концерти для порятунку життів людей з важкими захворюваннями, повідомили на сторінці в Facebook "Голос Прикарпаття".

Коциловський працював директором Народного дому в селі Торчиновичі Львівської області.

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Володимир Коциловський (фото: facebook.com/golosprykarpattia)

Похорон Коциловського відбудеться у вівторок, 12 січня, в селі Міженець Львівської області.

Нагадаємо, у Львові помер відомий вчений і винахідник Зенон Готра. За своє життя він встиг підготувати більше ніж 50 докторів і кандидатів наук з різних країн. Він також розробляв нові прилади і технології.

Раніше пішов з життя український олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Івана Богдан. Заслуженому майстру спорту було 92 роки.

Серед українських борців він став першим олімпійським чемпіоном у важкій вазі. Свою нагороду він отримав у Римі в 1960 році.

На початку 90-х він був змушений продати свою олімпійську медаль, щоб не втратити житло. Довгі роки стояв біля керма дитячої-юнацької школи "Атлант". Сам спортсмен займався боротьбою до 40 років.

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