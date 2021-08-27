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У Львові під шкільною підлогою знайшли ртуть: як вона туди потрапила (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Львові під час ремонту одному з приміщень школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" виявили ртуть.

Про це повідомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Так, кульки ртуті виявили під підлогою у четвер, 26 серпня, коли робітники змінювали покриття.

Рятувальники провели збір ртуті механічним способом та провели демеркуризацію. Загалом було зібрано 40 грамів ртуті.

Згодом зібрану ртуть було передано в Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.

Ртуть виявили під підлогою у Львові (фото: lv.dsns.gov.ua)

Як розповів ZAXID.NET директор школи Олександр Козловський, ртуть знайшли під час демонтажу підлоги у коридорі. Тому дирекція школи відразу викликала на місце події відповідні служби, які й зібрали ртуть.

Окрім того, він зазначив, що наразі невідомо, як ртуть опинилася під підлогою у школі та скільки часу вона могла там пробути.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі.

Також, що робити, коли учень травмувався в школі та які дії вчителя.

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Львівшколартуть