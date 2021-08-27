У Львові під шкільною підлогою знайшли ртуть: як вона туди потрапила (фото)

Так, кульки ртуті виявили під підлогою у четвер, 26 серпня, коли робітники змінювали покриття.

Рятувальники провели збір ртуті механічним способом та провели демеркуризацію. Загалом було зібрано 40 грамів ртуті.

Згодом зібрану ртуть було передано в Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.

Ртуть виявили під підлогою у Львові (фото: lv.dsns.gov.ua)

Як розповів ZAXID.NET директор школи Олександр Козловський, ртуть знайшли під час демонтажу підлоги у коридорі. Тому дирекція школи відразу викликала на місце події відповідні служби, які й зібрали ртуть.

Окрім того, він зазначив, що наразі невідомо, як ртуть опинилася під підлогою у школі та скільки часу вона могла там пробути.