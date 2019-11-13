У Львові розгорівся скандал у палаці Потоцьких: у мережу потрапило пікантне відео

У Львові розгорівся пікантний скандал через палац Потоцьких (Колаж РБК-Україна)

В одному із залів палацу Потоцьких зняли пікантний ролик з напівголою дівчиною

У Львові розгорівся пікантний скандал через відеоролик, який було знято в одному із залів палацу Потоцьких, відомому архітектурному пам'ятнику міста.

В мережі опублікували рекламний ролик бренду нижньої білизни Zhilyova Lingerie, в якому дівчина-модель в одній білизні і панчохах танцює на столі, а на тлі видно інтер'єр "блакитного залУ" палацу Потоцьких. Відео швидко почали поширювати в соціальних мережах.

"Це відео за кілька днів в Instagram переглянуло майже 110 000 глядачів. Цікаво, за ці пару днів, було стільки відвідувачів у музеї? Згадав, що вже був червоний ліхтар у Підгорецькому замку, пора вішати і у дворці Потоцьких?" – обурився львів'янин Сергій Грудень.

У коментарях під відео користувачі висловили сумнів, що зйомка велася в палаці Потоцьких, але екс-директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Возницька-Разинкова підтвердила, що на кадрах рекламного ролика дійсно блакитний зал музею.

"Це дійсно там, і стіл Блакитного залу. Навіть скатертину не змінили. В даному випадку можу сказати страшну для мене фразу: "Добре, що батько не дожив до цього бруду", - написала вона.

Скріншот коментарів

Її батько був протягом багатьох років директором Львівської національної галереї мистецтв, в комплекс якого входить також палац Потоцьких. Вона додала, що чекає на відповідь з приводу даного інциденту від Міністерства культури України.

"Чекаємо відповідь Міністерства культури і т. д. України. Жесть. Експозиційний зал. Вдень картини – ввечері стриптиз-шоу??" – зазначила Возницька-Разинкова.