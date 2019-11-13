Во Львове разгорелся скандал во дворце Потоцких: в сеть попало пикантное видео

Во Львове разгорелся пикантный скандал из-за дворца Потоцких (Коллаж РБК-Украина)

В одном из залов дворца Потоцких сняли пикантный ролик с полуголой девушкой

Во Львове разгорелся пикантный скандал из-за видеоролика, который был снят в одном из залов дворца Потоцких, известном архитектурном памятнике города.

В сети опубликовали рекламный ролик бренда нижнего белья Zhilyova Lingerie, в котором девушка-модель в одном белье и чулках танцует на столе, а на фоне виден интерьер "голубого зала" дворца Потоцких. Видео быстро начали распространять в социальных сетях.

"Это видео за несколько дней в Instagram пересмотрело почти 110 000 зрителей. Интересно, за эти пару дней, было столько посетителей в музее? Вспомнил, что уже был красный фонарь в Подгорецком замке, пора вешать и во дворце Потоцких?" – возмутился львовянин Сергей Грудень.

В комментариях под видео пользователи выразили сомнение, что съемка велась во дворце Потоцких, но экс-директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая-Разинкова подтвердила, что на кадрах рекламного ролика действительно голубой зал музея.

"Это действительно там, и стол Голубого зала. Даже скатерть не сменили. В данном случае могу сказать страшную для меня фразу: "Хорошо, что отец не дожил до этой грязи", - написала она.

Скриншот комментариев

Ее отец был на протяжении многих лет директором Львовской национальной галереи искусств, в комплекс которого входит также дворец Потоцких. Она добавила, что ждет ответ по поводу данного инцидента от Министерства культуры Украины.

"Ждем ответ Министерства культуры и т.д. Украины. Жесть. Экспозиционный зал. Днем картины – вечером стриптиз-шоу??" – отметила Возницкая-Разинкова.