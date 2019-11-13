ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове разгорелся скандал во дворце Потоцких: в сеть попало пикантное видео

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 17:29
Во Львове разгорелся скандал во дворце Потоцких: в сеть попало пикантное видео
Во Львове разгорелся пикантный скандал из-за дворца Потоцких (Коллаж РБК-Украина)

В одном из залов дворца Потоцких сняли пикантный ролик с полуголой девушкой

Во Львове разгорелся пикантный скандал из-за видеоролика, который был снят в одном из залов дворца Потоцких, известном архитектурном памятнике города.

В сети опубликовали рекламный ролик бренда нижнего белья Zhilyova Lingerie, в котором девушка-модель в одном белье и чулках танцует на столе, а на фоне виден интерьер "голубого зала" дворца Потоцких. Видео быстро начали распространять в социальных сетях.

"Это видео за несколько дней в Instagram пересмотрело почти 110 000 зрителей. Интересно, за эти пару дней, было столько посетителей в музее? Вспомнил, что уже был красный фонарь в Подгорецком замке, пора вешать и во дворце Потоцких?" – возмутился львовянин Сергей Грудень.

В комментариях под видео пользователи выразили сомнение, что съемка велась во дворце Потоцких, но экс-директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая-Разинкова подтвердила, что на кадрах рекламного ролика действительно голубой зал музея.

"Это действительно там, и стол Голубого зала. Даже скатерть не сменили. В данном случае могу сказать страшную для меня фразу: "Хорошо, что отец не дожил до этой грязи", - написала она.

Во Львове разгорелся скандал во дворце Потоцких: в сеть попало пикантное видеоВо Львове разгорелся скандал во дворце Потоцких: в сеть попало пикантное видео

Скриншот комментариев

Ее отец был на протяжении многих лет директором Львовской национальной галереи искусств, в комплекс которого входит также дворец Потоцких. Она добавила, что ждет ответ по поводу данного инцидента от Министерства культуры Украины.

"Ждем ответ Министерства культуры и т.д. Украины. Жесть. Экспозиционный зал. Днем картины – вечером стриптиз-шоу??" – отметила Возницкая-Разинкова.

Кива пришел в Раду в маске Джокера, потому что "здравомыслящий человек" (видео) Хуже, чем торт Roshen из Липецка? Сладости из "ЛНР" в Харькове возмутили сеть (фото) 
Новости Украины скандалЛьвовмузей
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь