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Продавали фальшиві ліки для онкохворих: правоохоронці викрили банду

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П'ятниця 29 жовтня 2021 16:10
Продавали фальшиві ліки для онкохворих: правоохоронці викрили банду Фото: продаж фальшивих ліків для онкохворих викрила поліція
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили банду, яка займалася виготовленням та продажем фальсифікованих ліків для онкохворих. "Товар" зловмисники реалізовували на території 5 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Відомо, що до складу злочинної групи входили 5 осіб: двоє українців (організатори) та троє іноземців (виконавці).

За інформацією правоохоронців, зловмисники "спеціалізувалися" на виготовленні ліків відомих європейських брендів. Їх підпільний склад функціонував у Києві.

Як встановили слідчі, одна упаковка "ліків" коштувала 1 500 доларів.

Так, фігуранти виготовляли фальсифікат впродовж трьох років, який збували контрабандним шляхом на території США, Малайзії, Індії та Ізраїлю.

Після чого кошти від "продажу" легалізували шляхом придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Правоохоронці провели обшуки місцем злочину та проживання фігурантів, де вилучили устаткування, тару, записи з "чорновою" бухгалтерією, фальшиві ліки на понад 15 млн гривень, а також 8 млн гривень, які вдалося "заробити" шахраям.

Наразі фігурантам інкримінують вчинення злочинів за такими статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації);
  • ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару);
  • ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифікованих лікарських засобів);
  • ч. 3 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (npu.gov.ua)

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