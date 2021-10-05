У Львові п'яний реабілітолог розбив камінням 4 авто поліції та помочився під дільницею

Зазначається, що Дмитро Мосенко на судовому засіданні запевнив, що йому соромно за свої вчинки, пояснити які не зміг, позаяк був п'яний і не все пам'ятає.

Крім того, фізичний терапевт львівського навчально-медичного центру заявив, що вже повністю відшкодував матеріальні збитки, які завдав поліції. Розбиті лобові, передні та задні скла авто Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ-2107 і Renault Duster були "оцінені" у 24 320 гривень.

Сам інцидент стався в ніч проти 24 серпня. Як зазначено в судовому вироку, напередодні Мосенко розпивав спиртне в гуртожитку зі своїми друзями, і під час п'янки спалахнув конфлікт, тож приїхали правоохоронці та вночі доставили чоловіка до відділку.

Вже вийшовши з приміщення відділу поліції, Дмитро почав агресивно поводитися, голосно матюкався і помочився навпроти дільниці. Після цього він підняв шматки бетону з тротуару і став трощити службові машини.

Тим часом стало відомо, що двома тижнями раніше цей же суд оштрафував Мосенка на 119 гривень за інший проступок - він пізно ввечері 23 серпня матюкався й агресивно поводився біля одного з житлових будинків на вул. Під Голоском.