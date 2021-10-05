Во Львове пьяный реабилитолог разбил камнями 4 авто полиции и помочился под участком

Отмечается, что Дмитрий Мосенко на судебном заседании заверил, что ему стыдно за свои поступки, объяснить которые не смог, так как был пьян и не все помнит.

Кроме того, физический терапевт львовского учебно-медицинского центра заявил, что уже полностью возместил материальный ущерб, которые причинил полиции. Разбитые лобовые, передние и задние стекла авто Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ-2107 и Renault Duster были "оценены" в 24 320 гривен.

Сам инцидент произошел в ночь на 24 августа. Как указано в судебном приговоре, накануне Мосенко распивал спиртное в общежитии со своими друзьями, и во время пьянки вспыхнул конфликт - приехали правоохранители и ночью доставили мужчину в участок.

Уже выйдя из помещения отдела полиции, Дмитрий принялся агрессивно себя вести, громко матерился и помочился напротив участка. После этого он поднял куски бетона с тротуара и стал трощить служебные машины.

Между тем стало известно, что двумя неделями ранее этот же суд оштрафовал Мосенко на 119 гривен за другой проступок - он поздно вечером 23 августа матерился и агрессивно вел себя возле одного из жилых домов на ул. Под Голоском.