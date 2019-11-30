Масштабна ДТП в центрі Києва: п'яний водій з "диво-номерами" влаштував перегони з поліцією (відео)

У центрі Києва водій влаштував перегони з поліцією (Фото: колаж РБК-Україна)

Через аварію в районі Хрещатика утворилися великі пробки

У Києві п'яний водій влаштував перегони з поліцією в центрі міста та спровокував масштабну ДТП. Водія чорної легковика Mazda в результаті вдалося затримати. Також у салоні автомобіля знаходився ще один молодий чоловік, який постраждав у результаті аварії - його забрала карета "швидкої допомоги". Про це передали в прес-службі патрульної поліції столиці 30 листопада.

Правоохоронці розповіли, що близько першої години дня під час патрулювання екіпаж на бульварі Шевченка помітив "Мазду" без номерних знаків. На вимогу зупинитися водій не відреагував і спробував втекти.

У затриманні гонщика взяли участь всі вільні екіпажі кількох районів.

ДТП і гонки в центрі Києва - номери авто порушника то зникали, то з'являлися (Фото: патрульна поліція Києва)

"Під час втечі водій неодноразово грубо порушував ПДР і наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, крім цього зіткнувся з декількома автомобілями, в тому числі й з одним службовим", - розповіли правоохоронці

Зазначимо, що за словами очевидців погоні та ДТП, постраждали 12 машин, йдеться в повідомленні "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Під час погоні "Мазда" втікача зіткнулася з патрульних авто Skoda Rapid, потім сталося зіткнення з Chevrolet Aveo і Toyota RAV 4, уточнює "Інформатор".

Після того, як патрульним вдалося заблокувати автомобіль на Бессарабській площі, з Mazda вибіг один з порушників і намагався втекти, але був затриманий.

В центрі Києва іномарка влаштувала перегони з ДТП (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередньою інформацією у водія-гонщика і його пасажира виявили явні ознаки сп'яніння.

Через перегони з переслідуванням та ДТП в центрі Києва утворилися затори і величезна тягучка.

У центрі Києва п'яний водій іномарки влаштував перегони з поліцією і зіткнувся з кількома авто (Фото: kiev.informator.ua)

У поліції заявили, що "Мазда" була без номерів, однак за словами очевидців інциденту, авто було на європейській реєстрації. Повідомляють, що через 10 хвилин на машині зникли номери, а ще через 30 хвилин вони знову з'явилися.

Відео: У центрі Києва іномарка влаштувала гонки з ДТП