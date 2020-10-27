ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Львові п'яна жінка почала стріляти з револьвера посеред вулиці

Автор: Роман Мирончук

У Львові жінка розмахувала пістолетом і стріляла

У понеділок, 26 жовтня, у Львові патрульні затримали п'яну жінку, яка відкрила стрілянину посеред вулиці Патона. При цьому інцидент стався вдень.

Коли поліція приїхала на місце події, то побачила жінку, яка сиділа на бордюрі. Їй наказали кинути зброю на землю і підняти руки вгору. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

Виявилося, що 36-річна місцева мешканка здійснила два постріли вгору з пістолета Flobert Major Berg 2.5. Про це розповіли очевидці, і порушниця правопорядку не заперечувала цього.

Жінка, яка загрожувала пістолетом (фото: facebook.com/lvivpolice)

Люди, які викликали поліцію, також повідомили, що жінка поводилась агресивно стосовно них і погрожувала зброєю.

Популярні новини

Пістолет (фото: facebook.com/lvivpolice)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Жінці загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене з застосуванням зброї) КК України.

Нагадаємо, в одеському ресторані сталася бійка зі стріляниною. У заклад прийшли хлопці і поводилися неадекватно. Було схоже, що вони перебували під дією наркотичних засобів або алкогольного сп'яніння. У ресторані відмовилися їх обслуговувати і тоді вони влаштували скандал.

Раніше ми писали про те, що у Києві біля станції метро "Чернігівська" підстрелили 20-річного хлопця.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛьвівСтрільба