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У Львові провели фантастичну операцію: оперував робот-хірург "Da Vinci"

Автор: Анна Шиканова

У Львові вперше операцію пацієнтові провів унікальний робот-хірург Da Vinci. Операція з видалення грижі пройшла успішно.

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги вперше провели фантастичну операцію. Як розповів головний лікар закладу Олег Самчук на своїй сторінці в Facebook, пацієнтом став 50-річний житель міста Броди Львівської області. Напередодні він звернувся до лікарів з підозрою на кишково-шлункову кровотечу, і медики виявили у нього грижу діафрагми. Було вирішено провести операцію і став хірургом робот Da Vinci.

"За допомогою робота-хірурга Da Vinci в нашій лікарні ліквідована грижа діафрагми. І це – фантастика! Все зроблено без єдиного розрізу через проколи. Обстеження показало величезний отвір між очеревиною і грудною порожниною. Частина шлунка змістилася в грудну клітку. Хірург під час операції знаходився в декількох метрах від пацієнта", - написав Самчук.

Він додав, що завдяки камері, яка транслювала зображення і чотирьом рукам робота-хірурга, яким лікар керував на відстані, операція пройшла успішно. Медик назвав таку операцію фантастичною і визнав, що це нова реальність медицини.

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У Львові провели унікальну операцію (Фото: facebook.com/Олег Самчук)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі лікарі змогли врятувати 16-річного хлопця, який був в одному кроці від смерті.

А також розповідали про те, що через лікарську помилку українці зробили непотрібну операцію.

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