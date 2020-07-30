У Львові сталося справжнє диво з 4-річним хлопчиком, який потонув на 5 хвилин

У Львові сталося справжнє диво: чотирирічного хлопчика вивели з коми після того, як він потонув у басейні, пробувши у воді близько п'яти хвилин.

Нещастя трапилося у дворі приватного будинку, де дитина живе з батьками. Дорослі помітили, що дитини немає і знайшли його на дні 1,5-метрового басейну.

Батько зумів реанімувати сина, але хлопчик залишався без свідомості. Малюк протягом п'яти днів був у комі, але тепер отямився.

Лікарі сподіваються, що хлопчик повністю одужає, і утоплення не буде мати ніяких наслідків для дитини.

Заввідділу реанімаційного відділення львівського "Охматдиту" Віра Приймакова каже, що дитину зняли із штучної вентиляції.

"Сьогодні стан дитини середньої тяжкості... Дитина досить активна, харчується самостійно. Просить маму і тата і хоче додому", - розповіла лікар.

У Львові врятували хлопчика, який потонув на 5 хвилин (відео: YouTube/ТСН)

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