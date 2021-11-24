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У Львові в пацієнта під час прийому в лікаря зупинилось серце: як рятували чоловіка (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Львові у Військово-медичному клінічному центрі Західної України під час прийому у лікаря в пацієнта раптово зупинилось серце. Медики оперативно спрацювали і врятували чоловіка.

Так, начальник відділення серцево-судинної хірургії, підполковник медичної служби В’ячеслав Зінченко розповів, що пацієнт прийшов на консультацію і у нього зупинилось серце, повідомили на сторінці медичного закладу.

Лікар зазначив, що пацієнт поступив з дуже серйозним серцевим захворюванням і у нього під час огляду зупинилось серце.

"Як пізніше ми з’ясували це була фібриляція шлуночків. І по суті це клінічна смерть людини", - розповів Зінченко.

Лікар-кардіохірург Володимир Мороз почав реанімувати пацієнта та вирішив провести термінову операцію.

У Львові лікарі провели термінову операцію і врятували чоловіка (facebook.com/vmkczr)

"Під час операції виявилось, що крім всіх виявлених під час попередніх діагностик, захворювань і патологій, у хворого ще й так звана "порцелянова аорта". Це хвороба під час якої проведення маніпуляцій на самій аорті дуже ускладнене для хірурга. І через це технічне виконання операції дуже важке", - пояснив він.

Загалом операція тривала три години і лікарям вдалось повернути до життя майже безнадійного хворого.

Зазначається, що наразі чоловік почувається добре.

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