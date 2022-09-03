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У Львові патрульні у час пік допомогли батькам доправити маленького хлопчика до лікарні (фото)

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Львів, Субота 03 вересня 2022 17:03
У Львові патрульні у час пік допомогли батькам доправити маленького хлопчика до лікарні (фото) Львівські патрульні доправили до лікарні маленька хлопчика (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові патрульні супроводили родину з 8-місячним малюком до лікарні.

Про інцидент повідомили на сторінці патрульної поліції України у Facebook.

Так, вчора, 2 вересня, ввечері до стаціонарного пункту поліції звернувся чоловік і попросив про допомогу. Зокрема, у його 8-місячної дитини була сильна рвота і були судомило.

В результаті поліцейські Віталій Легкий та Степан Козак не обдумуючи під'їхали до будинку в селі Кам'янобрід Яворівського району, де живе сім'я дівчинки і звідти, у годину пік, провели дитину у лікарню

Зазначається, що завдяки оперативному супроводу, дитина вчасно потрапила до лікарні та отримала необхідну допомогу.

У Львові патрульні у час пік допомогли батькам доправити маленького хлопчика до лікарні (фото)У Львові патрульні у час пік допомогли батькам доправити маленького хлопчика до лікарні (фото)У Львові поліцейські допомогли доправити дитину до лікарні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нещодавно львівські патрульні також допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні.

Також ми писали, що під Києвом допомогли жінці повернути додому пухнастого улюбленця.

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