У Львові чоловік викликав "копів" через відмову дружини в близькості

Також вона виклала в мережу фото з екрану з інформацією про звернення громадянина до правоохоронців.

"Заявника пограбувала жінка - жінка краде кохання, жінка відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили у сексуальному домаганні, просить скерувати дві високі Поліни", - йдеться в публікації.

Рибій зазначила, що не відреагувати на виклик патрульні не можуть, хоча прямуючи на такі звернення громадян розуміють, що це марнування часу.

Коли ж "копи" прибули на місце, то виявили заявника одного в будинку - дружини не було. Чоловік був п'яний, і, як з'ясувалося, сильно занудьгував, тому знайшов для себе таку "розвагу".

Виявилося, що спраглий до кохання нетверезий львів'янин вже мав адмінматеріал за хибний виклик на початку цього року.

"Тоді він заплатив копійки, тепер штраф вищий, тому доведеться розщедритися за свою витівку. Отримав адмінматеріали за куріння в під'їзді і за неправдивий виклик", - розповіла прес-секретарка патрульної поліції.

Спікерка уточнила, що Поліна насправді розшифровується, як Поліція проти насильства.

У Львові чоловік поскаржився патрульним на дружину, яка відмовилася зайнятися з ним коханням (фото: facebook.com / Катерина Рибій )