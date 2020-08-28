У Львові чоловік роздавав перехожим гроші "від Ісуса" й агітував за "русский мир" (відео)

У Львові чоловік роздавав гроші перехожим (фото: РБК-Україна)

У центрі Львова чоловік "проповідував" і роздавав гроші бажаючим

У Львові чоловік роздавав гроші перехожим, називаючи себе спочатку "Ісусом Христом", потім мільярдером, потім Денисом, а також "проповідником Бога". Такий перформанс місцеві жителі могли спостерігати протягом двох днів біля пам'ятника Івану Федорову в центрі міста.

Чоловік протягом кількох годин пропонував людям великі купюри, які виявилися не підробленими. Про це передає ZAXID.NET.

"Вистава" супроводжувалося виступами та "проповідями" незнайомця. Чоловік у супроводі жінки, яку він представляв своєю дружиною, приніс колонку з мікрофоном і розповідав про мету своєї місії у Львові. Спілкувався чоловік з перехожими російською мовою, говорив про свій бізнес у Німеччині, який нібито продав і поїхав в Україну допомагати її громадянам.

"Денис" також просив перехожих залишати йому свої контакти та записував потреби людей, обіцяючи допомогти у розв'язанні проблем.

Чоловік у своїх виступах повторював тези російської пропаганди про "русский мир". Він зізнавався в любові до президента РФ Володимира Путіна, стверджував, що "Європа хоче купити Україну, щоб зробити людей рабами", а "українці та росіяни - один народ".

Слід зауважити, що на створеному 20 липня і зареєстрованому в РФ YouTube-каналі "Легіон 111" було опубліковано кілька десятків відео, серед яких є і сцени роздачі "Денисом" грошей у Львові.

Відео: У Львові чоловік роздавав перехожим гроші та називав себе "проповідником Бога"

Як повідомлялося, нещодавно львів'яни побили любителя Путіна за образи ветеранів АТО.

Також ми писали про те, що раніше по українських містах розкидали гаманці з грошима і пасткою.