У Львові на святвечір встановили чотириметровий дідух

У Львові перед Різдвом встановили величезний дідух (скріншот з відео)

У Львові напередодні Різдва поставили великий дідух, який являє собою великий сніп з пшениці і жита. Він символізує урожай, добробут і є оберегом роду.

При цьому жителі міста пройшлися від площі Ринок до площі Яворського, де встановили величезний солом'яний сніп. Його висота становить близько чотирьох метрів і він складається зі 120 маленьких дідухів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У місті також прозвучали перші колядки, а тих, хто співав, пригощали пампушками.

У Львові перед Різдвом встановили величезний дідух (відео: YouTube)

Варто зазначити, що напередодні Різдва Служба безпеки України розсекретила архівні документи про репресії, які влаштовувала радянська влада щодо української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи і колядування.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 січня, на Різдво в Києві можуть закрити кілька центральних станцій метро. У метрополітені заявили, що це необхідно, щоб уникнути стовпотворіння на центральних станціях.

На станції "Золоті ворота" можуть частково закрити для пасажирів вхід. При цьому ескалатори будуть працювати на підйом пасажирів. Таким чином спробують уникнути тисняви і надати всім охочим в спокійній обстановці потрапити до головної ялинки країни, яка знаходиться на Софійській площі.