У Львові іноземець три місяці жив у торговому центрі: не хотів повертатися додому

44-річний громадянин Іспанії потрапив в Україну нелегально і не перетинав пункти пропуску. Його мета приїзду в Україну невідома. Спочатку він жив на парковці торгового центру, а потім перебрався всередину будівлі.

"Розповів, що перше, що йому попалося на очі – це великий торговий центр, де він і вирішив переночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення", - розповіли в міграційній службі.

У Львові іспанець три місяці жив у ТРЦ (Фото: міграційна служба)

Львів'яни часто бачили іноземця влітку і кажуть, що відвідувачам ТРЦ він заважав, милостиню не просив, виглядав завжди чисто.

"Вперше помітив його в липні. Чоловік спокійно сидів, не чіплявся ні до кого, не жебракував. Бачив його на першому і другому поверхах. Він досить високого зросту, смаглявий і досить стильно виглядав. Я помітив, що він завжди був чисті. Пару раз він сидів у темних окулярах, слухав музику і щось робив у телефоні", - розповів Станіслав Кирилов.

Поліція Львівської області разом з працівниками міграційної служби виявили нелегального мігранта 24 вересня і склали на нього адміністративний протокол. Його перевезли до Волинського пункту тимчасового утримання мігрантів.

У понеділок, 27 вересня, в пресслужбі Державної міграційної служби повідомили, що ще в червні 2021 року було прийнято рішення про примусове повернення чоловіка в Іспанію, оскільки він прибув нелегально в Україну. На той момент іспанець перебував у Закарпатській області. Однак повертатися він на батьківщину не хотів і поїхав до Львова, де ховався від поліції та міграційної служби в ТРЦ.

Наразі на іноземця склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 203 кодексу України Про адміністративні порушення. На нього наклали штраф.