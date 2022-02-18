У Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта: як він туди потрапив (фото)

У Львові офтальмологи обласної дитячої лікарні "Охматдит" виявили в оці 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.
Медики розповіли, що у дитини з'явилася припухлість і свербіж ока, погіршився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлина.
"Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок. У гранульомі під кон’юнктивою жив гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) довжиною понад 10 см", - пояснили у лікарні.
Також лікарі сказали, що дирофілярія, вона ж "зла нитка", найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.
До того ж дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки та очне яблуко,.
У Львові лікарі дістали з ока дитини 10-сантиметрового гельмінта (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Зазначається, що у місці, де оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж та з’являється пухлинка завбільшки зерна. Також паразит поводиться дуже самовпевнено у тілі людини.
Гельмінта з ока дитини окулісти дістали мікрохірургічним пінцетом.
"Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його", - розповів офтальмолог Всеволод Радомський.
Наразі у дівчинки повністю відновився зір і пройшло запалення.
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