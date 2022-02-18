Во Львове из глаза ребенка достали 10-сантиметрового гельминта: как он туда попал (фото)

Как обнаружили гельминта

Медики рассказали, что у ребенка появилась припухлость и зуд глаза, ухудшилось зрение, но лечение не давало результатов, образовалась опухоль.

"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок. В гранулеме под конъюнктивой жил гельминт дирофилярия (Dirofilaria) длиной более 10 см", - объяснили в больнице.

Также врачи сказали, что дирофилярия, она же "злая нить", чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном.

К тому же взрослые гельминты живут под кожей или слизистой оболочкой в любой части тела, в глазах это чаще всего веки и глазное яблоко, конъюнктива.

Во Львове врачи достали из глаза ребенка 10-сантиметрового гельминта (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Какие симптомы

Отмечается, что в месте, где поселился гельминт, человек испытывает жжение, зуд и появляется пухлинка величиной с зерно. Также паразит ведет себя очень самонадеянно в теле человека.

Гельминта из глаза ребенка окулисты достали микрохирургическим пинцетом.

"Когда мы начали надрезать ту пухлину в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, то мы бы не достали его", - рассказал офтальмолог Всеволод Радомский.

Сейчас у девочки полностью восстановилось зрение и прошло воспаление.