У Львові 14-річній дівчинці видалили гігантське утворення розміром з баскетбольний м'яч

Львівські хірурги видалили 14-річній дівчинці гігантську кистому яєчників, вагою майже п'ять кілограмів. Утворення займало мало не весь живіт. Пацієнтка вела активний спосіб життя і займалася спортом, але в якийсь момент відчула ниючий біль внизу живота.

Мама вирішила відразу ж показати доньку лікарю. Дівчинці зробили УЗД, яке показало гігантське утворення яєчника. Після цього дівчинку направили в обласну дитячу лікарню Охматдит, де зробили операцію. Про це розповіли у медзакладі.

Дитячий гінеколог Еліна Чайківська розповіла, що це не рідкісний випадок. При такій патології болю може і не бути навіть попри розмір утворення.

У Львові дівчинці видалили величезне утворення вагою 5 кг (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Операція пройшла вдало, утворення видалили. При цьому всі органи вдалося зберегти. Медики розповіли, що операцію провели без розрізу через весь живіт. У величезному утворенні було до 5 літрів рідини.

"За попередніми даними, утворення доброякісне. Тому дівчинка має всі шанси на повноцінне життя у майбутньому зможе бути мамою при правильній гінекологічної реабілітації", - каже лікар.

Зараз дівчинка почуває себе добре, вона поки знаходиться в палаті разом з мамою, але скоро зможе поїхати додому.

Нагадаємо, українські лікарі вперше пересадили органи одного донора чотирьом пацієнтам у різних містах.

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