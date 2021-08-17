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Львів знову накрило ураганом: повалені дерева і відключена електрика

Автор: Анна Шиканова

Рано вранці Львів знову накрило потужним ураганом з грозою. Близько 6 години ранку на місто налетів сильний вітер, пішла злива, гримів грім і виблискували блискавки. Частина Львова залишилася без електроенергії, в місті багато руйнувань, затоплені вулиці та повалені дерева.

Фото і відео руйнувань опублікували в соціальних мережах - на сторінці "Варта" і Ігоря Зінкевича.

Як повідомив на своїй сторінці Ігор Зінкевич, після грози на вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім недавно побудована в новому офісному центрі.

Ураган у Львові зруйнував нову стіну (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Вулиця Єрошенка перетворилася на справжнє озеро. В районі вулиць Ряшівська-Городоцька підтоплено частину дороги. Після першої порції грози в місті було виявлено 27 повалених дерев. Кілька гілок і дерев впали на припарковані автомобілі.

Знову постраждали парки міста Львова - понад 18 повалених дерев у різних частинах міста. У парку культури та відпочинку дерево впало на атракціони.

Ураган у Львові 17 серпня

Без електроенергії залишилося понад 120 населених пунктів у Львівській області, ще 68 – частково. У місті електроенергія вранці була відключена в декількох районах, але ремонтні роботи провели швидко, і подачу електроенергії відновили.

Однак жителів міста та області попереджають, що протягом дня можуть бути ще грози, зливи, місцями град, а пориви вітру зі штормовими значеннями – до 15-20 метрів в секунду.

Ураган у Львові 17 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області пройшов сильний ураган, який виламав дерева.

А також розповідали про те, що сильна піщана буря накрила Іспанію.

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