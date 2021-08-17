Львів знову накрило ураганом: повалені дерева і відключена електрика

Як повідомив на своїй сторінці Ігор Зінкевич, після грози на вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім недавно побудована в новому офісному центрі.

Ураган у Львові зруйнував нову стіну (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Вулиця Єрошенка перетворилася на справжнє озеро. В районі вулиць Ряшівська-Городоцька підтоплено частину дороги. Після першої порції грози в місті було виявлено 27 повалених дерев. Кілька гілок і дерев впали на припарковані автомобілі.

Знову постраждали парки міста Львова - понад 18 повалених дерев у різних частинах міста. У парку культури та відпочинку дерево впало на атракціони.

Ураган у Львові 17 серпня

Без електроенергії залишилося понад 120 населених пунктів у Львівській області, ще 68 – частково. У місті електроенергія вранці була відключена в декількох районах, але ремонтні роботи провели швидко, і подачу електроенергії відновили.

Однак жителів міста та області попереджають, що протягом дня можуть бути ще грози, зливи, місцями град, а пориви вітру зі штормовими значеннями – до 15-20 метрів в секунду.

Ураган у Львові 17 серпня