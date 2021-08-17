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Іспанію накрила потужна піщана буря

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Альбасете, Вівторок 17 серпня 2021 12:02
Іспанію накрила потужна піщана буря Фото: іспанське місто накрила піщана буря (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Іспанії аномальна спека до +45 та сильний вітер спровокували піщану бурю. Крім того, шквальний вітер зніс колесо огляду в одному з муніципалітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Onda Cero.

Піщана буря сталась в Альбасете. У Гандії знесло колесо огляду на пляжі.

Іспанію накрила потужна піщана буряНаслідки сильного вітру в Іспанії (twitter.com)

На відео видно, як ураганні вітри сіють паніку в різних районах Альбасете.

Сильна піщана буря зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю.

З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.

Зазначимо, інтенсивна спека досягла +40 на більшій частині Іспанії та +45 у деяких районах на півдні.

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