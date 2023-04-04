Во Львовской политехнике вспыхнул скандал из-за видео преподавателя в TikTok

Сам же герой ролика Василий Банах - старший преподаватель кафедры истории, музееведения и культурного наследия, заместитель завкафедрой по общим вопросам - впоследствии удалил свое скандальное видео, извинился за ситуацию и объяснил, как получился такой конфуз.

Отмечается, что с ним на кафедре провели "соответствующую работу".

"Мы все здесь любим Львовский университет Ивана Франко, потому что на 90% являемся его выпускниками. В том числе и Банах. Более того, он еще и аспирант ЛНУ. Это просто небольшое недоразумение. По этой теме также пообщались со студентами. Мы друг друга должны уважать", - говорит завкафедры Иван Хома.

Как выяснилось, данную футболку Василию Банаху принесли на пару студенты, вручив как презент. Преподаватель решил записать короткое видео, на котором рассказал, что ЛНУ является лучшим университетом, а также поощрял абитуриентов поступать в этот вуз. Студенты на фоне поддерживали педагога.

Видео: удаленный из TikTok ролик Василия Банаха разошелся по соцсетям

Оказалось, что Василий Михайлович просто не посмотрел, что написано на футболке, рассказал Хома.

"Я спросил, читал ли он, что написано на этой футболке. Он сказал, что не обратил внимания. То есть он не знал, что означает слово hate, потому что изучал ранее немецкий язык", - объяснил заведующий кафедрой.

Он добавил, что была реакция коллег из Львовского университета, но "мы поладили, просили прощения".

"Все нормально, мы не ссорились и не дрались. Это не конфликт, а просто недоразумение", - подчеркивает Хома.

В новом видео Банах обратился к студентам Львовской политехники. Преподаватель отметил, что он конечно извиняется, и "может мы немного перегнули палку с хайпом, но должны понимать, это TikTok, это такая веселая платформа".

"Но на самом деле не имеет значения, в каком университете студент учится, вы являетесь единым сообществом украинских студентов", - с улыбкой произнес он.

Видео: преподаватель Львовской политехники после истории с футболкой "I hate LNU" обратился к студентам