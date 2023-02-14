Жаргон и неологизмы. Как война обогатила словарный запас украинцев

Российское вторжение в Украину привело к новому всплеску словообразования. В повседневной речи закрепился военный жаргон, появляются новые слова и этот процесс продолжается постоянно.

Военный жаргон

Характерные для военнослужащих слова и раньше проникали в "гражданскую речь", но особенно активно - в моменты обострения конфликтов. Так было и в 2014 году, когда появились "сепары", "ватники" и "киборги", так произошло и после 24 февраля 2022 года.

За минувший год в языке закрепился целый ряд терминов, в том числе тех, которые появились еще со времен советско-афганской войны. Например, "200" и "300" означают погибших и раненых, как и слова "двухсотый" и "трехсотый". Соответственно, глаголы "задвухсотить" и "затрехсотить" - ликвидировать или ранить. Примечательно, что в отношении российских военных также используются уничижительные термины "пятисотый" (отказник или дезертир) и "аватар" (злоупотребляющий алкоголем).

Не менее часто употребляются следующие слова:

арта - артиллерия, артиллеристы

- артиллерия, артиллеристы бандеромобиль - авто для ВСУ, как правило, доработанное волонтерами

- авто для ВСУ, как правило, доработанное волонтерами байрактарить, энлоить, джавелинить, стингерить и хаймарсить - уничтожать противника в зависимости от вооружения

- уничтожать противника в зависимости от вооружения дискотека - боевые действия

- боевые действия зеленка - кусты, заросли, лесистая местность

- кусты, заросли, лесистая местность ленточка - колонна военной техники

- колонна военной техники мамковать - не выполнять простых действий для сохранения жизни

- не выполнять простых действий для сохранения жизни минус (уходы) - снаряды, которые запускают в направлении противника

- снаряды, которые запускают в направлении противника минусовать - ликвидировать врага

- ликвидировать врага мопед - иранский дрон-камикадзе

- иранский дрон-камикадзе прилет, приход и смс-ка - попадание вражеской ракеты или снаряда

- попадание вражеской ракеты или снаряда пиксель или цифра - украинская военная форма

- украинская военная форма призрак Киева - собирательный образ украинских пилотов

- собирательный образ украинских пилотов передок - линия фронта

- линия фронта птичка - беспилотный летательный аппарат

Презрение к врагу

Логично, что в условиях войны появляются новые слова, которыми украинцы выражают свое отношение к противнику. Например, Российскую Федерацию часто называют "мордором" или "оркостаном", а вражескую армию - "орками". Последним термином россиян отождествляют с вымышленной расой варваров со звериными чертами. В массовой культуре эти слова получили распространения благодаря вселенной "Властелина колец" английского писателя Дж Р.Р. Толкина.

Также россиян пренебрежительно называть "русней", "рашистами" и "чмонями". Последнее возникло как высмеивание экипировки противника и связано с пленным уроженцем Горловки (Донецкая область) Андреем Рязанцевым. И используется для нивелирования имиджа солдата якобы "второй армии мира". А неологизм "чмобик" подчеркивает плохую подготовку мобилизованных россиян.

Отдельным предметом бурного роста количества военных неологизмов стала российская пропаганда. В частности, выражения "отрицательное всплытие", "негативный рост" означают потери, которые Россия пытается скрыть или представить как победу.

Другие часто используемые слова:

аналоговнет - якобы уникальная разработка, которая на самом деле не работает

- якобы уникальная разработка, которая на самом деле не работает адиннарот (один народ) - насмешка над российским нарративом, оправдывающего уничтожение Украины как государства

(один народ) - насмешка над российским нарративом, оправдывающего уничтожение Украины как государства бавовна - взрыв на подконтрольной россиянам территории. Термин связан с использованием слова "хлопок" в российских СМИ

- взрыв на подконтрольной россиянам территории. Термин связан с использованием слова "хлопок" в российских СМИ бавовнятко - мифический зверек, который устраивает бавовну на базах, складах и других объектах противника

- мифический зверек, который устраивает бавовну на базах, складах и других объектах противника база и базовать - позитивная оценка чего-либо, антироссийское заявление

- позитивная оценка чего-либо, антироссийское заявление затридня - нереальные обещания, планы россиян в отношение побед в запланированный срок

- нереальные обещания, планы россиян в отношение побед в запланированный срок рашка, расея, кацапия - уничижительное название Российской Федерации

- уничижительное название Российской Федерации "привези унитаз" - мем, означающий мародерство российских военных

Неологизмы из народных мемов

Название села Чернобаевка закрепилось в речи после многочисленных атак Вооруженных сил Украины по захваченному под Херсоном аэродрому. На нем оккупанты размещали свои силы и технику и постоянно попадали под сокрушительные удары. В частности, слово "чернобаить" стало синонимом фразеологизма "наступать на грабли", то есть снова и снова совершать бессмысленные действия, которые имеют болезненные последствия. Туда же следует отнести "день Чернобаевки" (как день сурка), "эффект Чернобаевки" и "Чернобаевский треугольник" (по аналогии с Бермудским треугольником).

Прочно вошел в обиход и мем о "русском военном корабле". В начале войны российские моряки требовали от украинцев на острове Змеиный сдаться, на что пограничник Роман Грибов ответил: "Русский военный корабль, иди на х*й!". Эта фраза стала символом сопротивления, который означает презрение к врагу и смелость противостоять злу. Соответственно, популярность получило выражение "послать вслед за русским военным кораблем".

Другие популярные мемы:

бандеровский смузи - украинское название "коктейля Молотова"

- украинское название "коктейля Молотова" боевые одесские мидии (боевые комары) - мем, который появился в ответ на российский нарратив о якобы биологическом оружии

- мем, который появился в ответ на российский нарратив о якобы биологическом оружии ирпенский штамм - мем, означающий гибель российского военного; связан с названием города Ирпень под Киевом, оккупация которого повлекла гуманитарную катастрофу

- мем, означающий гибель российского военного; связан с названием города Ирпень под Киевом, оккупация которого повлекла гуманитарную катастрофу тракторные войска - неожиданная действенная помощь; участие мирных украинцев в отражении российской агрессии разными способами

- неожиданная действенная помощь; участие мирных украинцев в отражении российской агрессии разными способами подсолнухи - мем в адрес врага с пожеланием насыпать в карман семена, чтобы погибнуть, удобрить украинскую землю и превратиться в плодородную почву

Политические неологизмы

Отдельно стоит остановиться на военных неологизмах, связанных с политикой и конкретными политиками. В частности, идеологические основы и действия политического режима России принято называть "рашизмом". Он совмещает политику Москвы как наследницы всех периодов российской истории великодержавного шовинизму и одну из современных разновидностей фашизма.

Сюда же относится и ироничное выражение "руzzкий мир" в ответ на распространенный нарратив, предназначенный для оправдания нападения на Украину. А сочетание фамилий "Путин" и "Гитлер" в неологизме "Путлер" показывает отношение украинцев к российскому диктатору.

Отметим, несколько новых слов и выражений связаны и с конкретными политиками:

макронить - демонстрировать озабоченный вид, но ничего не делать по сути. Связано с французским президентом Эммануэлем Макроном, который на первых этапах войны запомнился не так реальной помощью, как фото из Елисейского дворца с озабоченным лицом. Также это слово может означать бессмысленные звонки по телефону

- демонстрировать озабоченный вид, но ничего не делать по сути. Связано с французским президентом Эммануэлем Макроном, который на первых этапах войны запомнился не так реальной помощью, как фото из Елисейского дворца с озабоченным лицом. Также это слово может означать бессмысленные звонки по телефону валять шольца - постоянно обещать, но реально ничем не помогать. Связано с нерешительностью немецкого канцлера Олафа Шольца, из-за которой поставки многих вооружений для Украины происходят не так оперативно, как того хочет Киев

- постоянно обещать, но реально ничем не помогать. Связано с нерешительностью немецкого канцлера Олафа Шольца, из-за которой поставки многих вооружений для Украины происходят не так оперативно, как того хочет Киев шойгунить - заверять в том, что все якобы идет по плану. Связано с министром обороны России Сергеем Шойгу

- заверять в том, что все якобы идет по плану. Связано с министром обороны России Сергеем Шойгу кадырить - выдавать желаемое за действительное. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее неоднократно отличался амбициозными заявлениями о захвате Украины, а также выкладывал в сеть ролики с воображаемыми боями

Что касается украинской политики, то с бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем связан неологизм "арестовить" - успокаивать, "арестовление" - оставить успокаивающее сообщение. Также употребляется выражение "Арестович на ночь" ("Релаксович") в значении говорить в манере, которая снимает тревогу.

От него также пошел мем "2-3 недели", который применяется, чтобы подчеркнуть крайне сомнительный прогноз.

Появление военных неологизмов говорит как о богатстве украинского языка, так и об интеллектуальном остроумии украинцев, которые в условиях войны пытаются поддержать высокий боевой дух. Каждое новое слово отражает волю к победе, юмор и способность подмечать детали, а также является важным составляющим развития языка и страны в целом.