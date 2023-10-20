Львовская церковь требует удалить новый клип Жадана и Соловий: что они делали на видео

Клип Жадана и Соловий– что показали артисты

В чувственной песне поэт и певица, которым уже давно приписывают роман, пели о любви. На видео Жадан шел по улицам Львова в церковь, где сидела Соловий в откровенном платье.

"Композиция "Серце" - манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и пороков. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость. Видеоработу снимали во Львове, и часть съемок состоялась в церкви св. Андрея Первозванного. Именно поэтому в видео возникает ощущение красоты, которая существует вне времени и людей. Так же, как и настоящая любовь, преодолевающая любые препятствия и предубеждения", - рассказали о новой работе артисты.

Соловий в новом клипе (скриншот)

Но в клипе появились не только Жадан и Соловий. На видео были показаны, в частности, две девушки. В одной из сцен они целовались.

В клипе Жадана и Соловий целовались девушки (скриншот)

Как на это отреагировала церковь

Через несколько часов после премьеры приход святого Андрея отцов Василиан УГКЦ публично обратился к верующим. В заявлении говорилось, что клип якобы пропагандирует антихристианские ценности.

"Хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа "Серце", с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне перед всеми извиняемся!" - отмечено в сообщении от прихода.

Клип Жадана і Соловий просят удалить (скриншот)

Соловий и Жадан на просьбу удалить клип пока что никак не отреагировали. В настоящее время артисты заняты премьерой песни и выступают на радио.