Львов получил 10 новых трамваев: куда будут курсировать и как выглядят (фото)

Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" по кредиту Европейского инвестиционного банка. Новые трамваи будут курсировать на маршруте, соединяющем Сихов с центром города.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минвосстановления.
Новые трамваи являются низкопольными, имеют широкие двери и сиденья, которые приспособлены для маломобильных групп населения.
В ведомстве отмечают, что расширение трамвайного парка Львова необходимо, поскольку из-за войны в город переехало более 100 000 переселенцев.
"Качественный общественный транспорт - один из ключевых запросов на изменения среди жителей украинских городов. Мы благодарны, что несмотря на войну, наши европейские партнеры продолжают поддерживать развитие городского общественного транспорта, приближая его к европейским стандартам", - заявил Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Закупка трамваев Львовом является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", который является рамочным кредитом ЕИБ на сумму 200 млн евро.
Отметим, что в рамках этого проекта парки общественного транспорта также обновляются в Киеве, Харькове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве и Ивано-Франковске.
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