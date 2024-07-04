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Лузан из "Левів на джипі" впервые рассказал о своей мобилизации

Комик Лузан (фото: instagram.com/luzannnn)
Автор: Катерина Зелинская

Популярный украинский юморист Андрей Лузан из шоу "Леви на джипі" недавно шокировал сеть решением вступить в ВСУ. Комик поделился новыми подробностями по поводу своего вердикта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу юмориста.

Сегодня артист опубликовал Instagram-stories на своей странице, где обратился к аудитории с просьбой не беспокоить его вопросами о деталях своего решения. Он добавил, что сообщит обо всем, когда ему будет удобно.

Также комик добавил публикацию, которая подтвердила его намерения пойти в армию. В подписи он опроверг информацию о дате, которую называл ранее в эфире.

Комик Андрей Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)

Андрей отметил, что сейчас повторно проходит ВЛК, чтобы пойти служить именно туда, куда он хочет. После этой процедуры с середины июля Лузан будет ехать в учебный центр.

Название военного формирования и точной даты комик не назвал, но пообещал сообщить в течение недели.

Instagram-stories Андрея Лузана (Скриншоты)

В комментариях к посту артиста успели поддержать Даша Астафьева и Рамина. Интересно, что возможность комментировать публикацию юморист почти сразу ограничил.

Что известно о решении артиста

Во вторник по сети распространился отрывок видео, на котором один из основателей мега популярного шоу рассказал о своем решении мобилизоваться. По словам комика, он должен был отправиться в распоряжение воинской части уже 6 июля.

Впоследствии в своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где обратился к журналистам украинских телеканалов, которые, очевидно, пытались взять у него комментарий по поводу присоединения к рядам ВСУ.

"Почему-то мне телеканалы пишут... Что-то произошло? Пожалуйста, идите на ***р. Я не буду никаких интервью вам давать. Я давно понял, что вы конченные. Потом подтвердил во время того информповода из "Мисс Украина". А сейчас тем более не хочу с вами общаться. От***итесь", - лаконично заявил руководитель "Левів на джипі".

Ранее Лузан рассказывал, что после закона о мобилизации и запрете на выезд он переживал стресс.

Справиться с этим комику помогло погружение в исторический контекст и опыт стран, которые уже переживали подобное.

 

 

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