У Луцьку через вибух калорифера хлопець потрапив до реанімації: що призвело до НП
У Луцьку у квартирі житлового будинку вибухнув обігрівач, в результаті чого постраждав 17-річний хлопець, який в цей момент знаходився поруч з калорифером. Молоду людину з травмами госпіталізували та помістили в реанімацію.
Про це 28 січня передає ІА "Волинські Новини".
Сама подія трапилася в одному з будинків на вулиці Софії Ковалевської ще у вівторок.
Мешканець квартири, де стався вибух обігрівача, забрали на "швидкій" до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Як розповіли місцевим журналістам представники поліції Волинської області, хлопець накрив включений обігрівач ковдрою, щоб зігрітися. Тож калорифер сильно нагрівся, і внаслідок цього пристрій вибухнув.
Також уточнюється, що біля обігрівача стояв балон з піною, який теж розірвався через високу температуру.
Правоохоронці зареєстрували відомості про НП, деталі та обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно в Києві водій вирішив прогріти машину, розмістивши тепловентилятор під капотом, і в результаті повністю спалив авто.
Раніше повідомлялося, що під Вінницею дешевий обігрівач спровокував пожежу, яка забрала життя 2 дітей - малюків мама залишила самих вдома, а сама пішла в магазин.