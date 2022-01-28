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У Луцьку через вибух калорифера хлопець потрапив до реанімації: що призвело до НП

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Луцьк, П'ятниця 28 січня 2022 22:17
У Луцьку через вибух калорифера хлопець потрапив до реанімації: що призвело до НП Колаж РБК-Україна: у Луцьку сильно постраждав хлопець через вибух обігрівача
Автор: Володимир Костирін

У Луцьку у квартирі житлового будинку вибухнув обігрівач, в результаті чого постраждав 17-річний хлопець, який в цей момент знаходився поруч з калорифером. Молоду людину з травмами госпіталізували та помістили в реанімацію.

Про це 28 січня передає ІА "Волинські Новини".

Сама подія трапилася в одному з будинків на вулиці Софії Ковалевської ще у вівторок.

Мешканець квартири, де стався вибух обігрівача, забрали на "швидкій" до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Як розповіли місцевим журналістам представники поліції Волинської області, хлопець накрив включений обігрівач ковдрою, щоб зігрітися. Тож калорифер сильно нагрівся, і внаслідок цього пристрій вибухнув.

Також уточнюється, що біля обігрівача стояв балон з піною, який теж розірвався через високу температуру.

Правоохоронці зареєстрували відомості про НП, деталі та обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно в Києві водій вирішив прогріти машину, розмістивши тепловентилятор під капотом, і в результаті повністю спалив авто.

Раніше повідомлялося, що під Вінницею дешевий обігрівач спровокував пожежу, яка забрала життя 2 дітей - малюків мама залишила самих вдома, а сама пішла в магазин.

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Луцьк Вибух
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