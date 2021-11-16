У Луцьку учням одразу кількох шкіл на онлайн-уроках показали відео для дорослих

Кадри з "полуничкою" з'явилося на уроках у п'ятикласників, шокувавши дітей і переполошивши їх батьків. У Департаменті освіти підтвердили, що таке відбувалося одночасно в різних школах.

Як виявилося, зловмисники використовували дані (ніки) учнів, щоб під'єднатися до проведення онлайн-уроків.

Як таке могло статися, зараз з'ясовується.

На думку програмістів, тут можливі два сценарії. Зокрема, могло бути певне шкідливе програмне забезпечення (троянський вірус), яке і злило таку інформацію в мережу, пояснив програміст Андрій Божко.

Інший варіант передбачає, що це було зроблено користувачем, який навмисне роздав ці акаунти.

Поки триває розслідування випадків проникнення в шкільні платформи, батьки учнів всерйоз стурбовані, адже немає гарантій, що специфічний контент знову не буде з'являтися перед очима у дітей під час онлайн-навчання.