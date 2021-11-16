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У Луцьку учням одразу кількох шкіл на онлайн-уроках показали відео для дорослих

Автор: Володимир Костирін

У Луцьку учням одразу кількох шкіл під час онлайн-навчання стали показувати відео для дорослих. Крім того, уроки переривалися появою на екранах сторонніх людей, які сміялися і грубіянили. За фактом інцидентів керівництво освітніх установ звернулося до кіберполіції.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кадри з "полуничкою" з'явилося на уроках у п'ятикласників, шокувавши дітей і переполошивши їх батьків. У Департаменті освіти підтвердили, що таке відбувалося одночасно в різних школах.

Як виявилося, зловмисники використовували дані (ніки) учнів, щоб під'єднатися до проведення онлайн-уроків.

Як таке могло статися, зараз з'ясовується.

На думку програмістів, тут можливі два сценарії. Зокрема, могло бути певне шкідливе програмне забезпечення (троянський вірус), яке і злило таку інформацію в мережу, пояснив програміст Андрій Божко.

Інший варіант передбачає, що це було зроблено користувачем, який навмисне роздав ці акаунти.

Поки триває розслідування випадків проникнення в шкільні платформи, батьки учнів всерйоз стурбовані, адже немає гарантій, що специфічний контент знову не буде з'являтися перед очима у дітей під час онлайн-навчання.

Раніше повідомлялося, що під Вінницею вчителька закрутила роман з учнем, і парочку "застукали" під час любовних утіх.

Нагадаємо також, нещодавно омбудсмен Людмила Денісова заявила, що карантинні обмеження через пандемію коронавірусу не повинні впливати на забезпечення права дітей на якісну освіту - тому вона просить переглянути рішення про дистанційне навчання у школах України.

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