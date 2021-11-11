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Омбудсмен просить переглянути рішення про дистанційку в школах

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 11:03
Омбудсмен просить переглянути рішення про дистанційку в школах Фото: в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання в умовах карантину (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що карантинні обмеження через пандемію коронавірусу не повинні впливати на забезпечення права дітей на якісну освіту. Тому вона просить переглянути рішення про дистанційне навчання у школах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Денисова наголосила, що звернулася до міністра охорони здоров'я України та міністра освіти та науки України. Вона попросила їх переглянути позиції щодо переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання.

За словами Денисової, школи необхідно виключити з переліку установ, які підлягають закриттю при введенні рівнів протиепідемічних заходів в областях України.

Зазначимо, що станом на 11 листопада в Україні підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Але також минулої доби в країні від COVID-19 померли 652 людини.

Нагадаємо, через важку ситуацію з коронавірусом у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні.

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