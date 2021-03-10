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У Луцьку школярі танцювали на могилах та робили фото з портретами померлих (відео)

Новость на русском → Луцьк, Середа 10 березня 2021 13:12
У Луцьку школярі танцювали на могилах та робили фото з портретами померлих (відео) У Луцьку школярі відзначилися дикою витівкою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Луцьку школярі відзначилися дикими витівками. Група підлітків ходила на кладовище і танцювала на могилах. Діти знімали те, що відбувається на відео і публікували в соцмережу TikTok.

Про це повідомляє місцеве видання "Таблоїд Волині".

"А були такі персони, які танцювали на могилах і фотографувалися з портретом мертвої людини. Сьогодні вони вибачалися", - йдеться в анонсі до відео.

Наголошується, що поліція відкрила провадження за наруги над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.

В коментарях українці обурилися діями підлітків і зазначили, що не вірять в їх каяття.

  • Деградація суспільства просувається шаленими темпами.
  • На малолітку, там підучать іншим танцям.
  • О боже, який жах і не соромно!
  • Відкупилися, вибачилися. Все як зазвичай.
  • Сумніваюся, що він щось зрозумів... Тупо завчений текст, бо "так треба". Сказати і перепросити..

Як ми раніше писали, у TikTok з'явився новий флешмоб, який закликає до масового суїциду.

Також ми повідомляли, що у Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчину, відео розправи показали в мережі.

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