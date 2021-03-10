У Луцьку школярі танцювали на могилах та робили фото з портретами померлих (відео)
У Луцьку школярі відзначилися дикими витівками. Група підлітків ходила на кладовище і танцювала на могилах. Діти знімали те, що відбувається на відео і публікували в соцмережу TikTok.
Про це повідомляє місцеве видання "Таблоїд Волині".
"А були такі персони, які танцювали на могилах і фотографувалися з портретом мертвої людини. Сьогодні вони вибачалися", - йдеться в анонсі до відео.
Наголошується, що поліція відкрила провадження за наруги над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.
В коментарях українці обурилися діями підлітків і зазначили, що не вірять в їх каяття.
- Деградація суспільства просувається шаленими темпами.
- На малолітку, там підучать іншим танцям.
- О боже, який жах і не соромно!
- Відкупилися, вибачилися. Все як зазвичай.
- Сумніваюся, що він щось зрозумів... Тупо завчений текст, бо "так треба". Сказати і перепросити..
Як ми раніше писали, у TikTok з'явився новий флешмоб, який закликає до масового суїциду.
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