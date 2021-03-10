У Луцьку школярі танцювали на могилах та робили фото з портретами померлих (відео)

У Луцьку школярі відзначилися дикими витівками. Група підлітків ходила на кладовище і танцювала на могилах. Діти знімали те, що відбувається на відео і публікували в соцмережу TikTok.

"А були такі персони, які танцювали на могилах і фотографувалися з портретом мертвої людини. Сьогодні вони вибачалися", - йдеться в анонсі до відео.

Наголошується, що поліція відкрила провадження за наруги над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.

В коментарях українці обурилися діями підлітків і зазначили, що не вірять в їх каяття.