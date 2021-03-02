У Луцьку медик вкрала смартфон у пацієнтки, яка вмирала від коронавірусу
У Луцькій міській клінічній лікарні стався кричущий інцидент. У жінки, яка вмирала від ускладнень коронавірусу, вкрали смартфон Sony Xperia.
Про це повідомляють "Волинські новини".
НП сталася після різдвяних свят, але відомо про це стало зовсім недавно.
Повідомляється, що дочка пацієнтки відразу ж звернулася до лікарів та працівників відділення, проте ті запевнили, що ніхто з відділення не міг вчинити крадіжку. Зате провину спробували спихнути на чоловіка, який потрапив в цю ж лікарню з інтоксикацією алкоголем, але незабаром втік.
Пацієнтка померла, і дочка жінки звернулася в поліцію за фактом крадіжки смартфона. І правоохоронці з'ясували, що до злочину причетна санітарка, якій до того ж доплачували за догляд за пацієнткою.
"10 січня ввечері я відвідувала маму і зарядила їй телефон. Вона ще розмовляла, але не могла рухатися, оскільки COVID-19 дав ускладнення. Коли їй щось було потрібно, наприклад, попити або зателефонувати, то вона просила санітарок, щоб їй допомогли. Мама перебувала в лікарні і на Новий рік, і під час різдвяних свят, тому я доплачувала санітарці, щоб та до неї підходила. Вночі з 10 на 11 січня мені ніхто не дзвонив, а коли я прийшла зранку, то у мами вже був напад, набряк легенів, говорити вона не могла", - розповідає дочка пацієнтки.
Напад у жінки стався вночі, але родичам ніхто не подзвонив і не сказав, що вона зовсім погана.
"Людина помирає, а всім начхати. Поки я з цим всім розібратися, помітила, що немає телефону, а він завжди лежав на одному місці на тумбі. Я відразу ж звернулася до співробітників відділення, на що ті мені емоційно відповіли, що у них ніхто нічого не може взяти. Мені було незрозуміло, куди міг подітися телефон. Лікарі розповіли, що вночі привозили відкачувати алкоголіка, то, можливо, що саме він і вкрав смартфон, адже під ранок чоловік втік. Завідувач відділення сказав мені, щоб я писала заяву в поліції, але мені було не до цього, оскільки мама вже ні на що не реагувала. В цей день близько 18:00 мами не стало", - додала жінка.
Після того, як жінка написала заяву в поліцію (вона підозрювала чоловіка втікача), їй 5 лютого передзвонили і сказали, що гаджет знайшли. А вкрала його санітарка, яка доглядала за пацієнткою.
"Я б на неї ніколи не подумала, адже вона була дуже хороша. Саме вона чергувала в ніч з 10 на 11 січня. Зараз справу передали в суд. Смартфон у мене, але я не можу навіть зайти в месенджери, адже там акаунти цієї санітарки. Вона ходила з цим телефоном, їй було наплювати, що це телефон вмираючої людини", - розповідає донька померлої від коронавірусу жінки.
Раніше ми писали, що в Черкасах пацієнти лікарні, які лікувалися від коронавірусу, після виписки вкрали обладнання з медустанови.