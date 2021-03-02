У Луцьку медик вкрала смартфон у пацієнтки, яка вмирала від коронавірусу

НП сталася після різдвяних свят, але відомо про це стало зовсім недавно.

Повідомляється, що дочка пацієнтки відразу ж звернулася до лікарів та працівників відділення, проте ті запевнили, що ніхто з відділення не міг вчинити крадіжку. Зате провину спробували спихнути на чоловіка, який потрапив в цю ж лікарню з інтоксикацією алкоголем, але незабаром втік.

Пацієнтка померла, і дочка жінки звернулася в поліцію за фактом крадіжки смартфона. І правоохоронці з'ясували, що до злочину причетна санітарка, якій до того ж доплачували за догляд за пацієнткою.

"10 січня ввечері я відвідувала маму і зарядила їй телефон. Вона ще розмовляла, але не могла рухатися, оскільки COVID-19 дав ускладнення. Коли їй щось було потрібно, наприклад, попити або зателефонувати, то вона просила санітарок, щоб їй допомогли. Мама перебувала в лікарні і на Новий рік, і під час різдвяних свят, тому я доплачувала санітарці, щоб та до неї підходила. Вночі з 10 на 11 січня мені ніхто не дзвонив, а коли я прийшла зранку, то у мами вже був напад, набряк легенів, говорити вона не могла", - розповідає дочка пацієнтки.

Напад у жінки стався вночі, але родичам ніхто не подзвонив і не сказав, що вона зовсім погана.

"Людина помирає, а всім начхати. Поки я з цим всім розібратися, помітила, що немає телефону, а він завжди лежав на одному місці на тумбі. Я відразу ж звернулася до співробітників відділення, на що ті мені емоційно відповіли, що у них ніхто нічого не може взяти. Мені було незрозуміло, куди міг подітися телефон. Лікарі розповіли, що вночі привозили відкачувати алкоголіка, то, можливо, що саме він і вкрав смартфон, адже під ранок чоловік втік. Завідувач відділення сказав мені, щоб я писала заяву в поліції, але мені було не до цього, оскільки мама вже ні на що не реагувала. В цей день близько 18:00 мами не стало", - додала жінка.

Після того, як жінка написала заяву в поліцію (вона підозрювала чоловіка втікача), їй 5 лютого передзвонили і сказали, що гаджет знайшли. А вкрала його санітарка, яка доглядала за пацієнткою.

"Я б на неї ніколи не подумала, адже вона була дуже хороша. Саме вона чергувала в ніч з 10 на 11 січня. Зараз справу передали в суд. Смартфон у мене, але я не можу навіть зайти в месенджери, адже там акаунти цієї санітарки. Вона ходила з цим телефоном, їй було наплювати, що це телефон вмираючої людини", - розповідає донька померлої від коронавірусу жінки.