В Луцке медик украла смартфон у пациентки, которая умирала от коронавируса
В Луцкой городской клинической больнице произошел вопиющий инцидент. У женщины, которая умирала от осложнений коронавируса, украли смартфон Sony Xperia.
Об этом сообщают "Волинські новини".
Происшествие случилось после рождественских праздников, но известно об этом стало совсем недавно.
Сообщается, что дочь пациентки сразу же обратилась к врачам и работникам отделения, однако те заверили, что никто из отделения не мог совершить кражу. Зато вину попытались спихнуть на мужчину, который попал в эту же больницу с интоксикацией алкоголем, но вскоре сбежал.
Пациентка умерла, и дочь женщины обратилась в полицию по факту кражи смартфона. И правоохранители выяснили, что к преступлению причастна санитарка, которой к тому же доплачивали за уход за пациенткой.
"10 января вечером я навещала маму и зарядила ей телефон. Она еще разговаривала, но не могла двигаться, поскольку COVID-19 дал осложнения. Когда ей что-то было нужно, например, попить или позвонить, то она просила санитарок, чтобы ей помогли. Мама находилась в больнице и на Новый год, и во время рождественских праздников, поэтому я доплачивала санитарке, чтобы та к ней подходила. Ночью с 10 на 11 января мне никто не звонил, а когда я пришла утром, то у мамы уже был приступ, отек легких, говорить она не могла", - рассказывает дочь пациентки.
Приступ у женщины случился ночью, но родственникам никто не позвонил и не сказал, что она совсем плоха.
"Человек умирает, а всем плевать. Пока я с этим всем разбиралась, заметила, что нет телефона, а он всегда лежал на одном месте на тумбе. Я сразу же обратилась к сотрудникам отделения, на что те мне эмоционально ответили, что у них никто ничего не может взять. Мне было непонятно, куда мог деться телефон. Врачи рассказали, что ночью привозили алкоголика откачивать, то, возможно, что именно он и украл смартфон, ведь под утро мужчина сбежал. Заведующий отделения сказал мне, чтобы я писала заявление в полиции, но мне было не до этого, поскольку мама уже ни на что не реагировала. В этот день около 18:00 мамы не стало", - добавила женщина.
После того, как женщина написала заявление в полицию (она подозревала сбежавшего мужчину), ей 5 февраля перезвонили и сказали, что гаджет нашли. А украла его санитарка, которая присматривала за пациенткой.
"Я бы на нее никогда не подумала, ведь она была очень хорошая. Именно она дежурила в ночь с 10 на 11 января. Сейчас дело передали в суд. Смартфон у меня, но я не могу даже зайти в мессенджеры, ведь там аккаунты этой же санитарки. Она ходила с этим телефоном, ей было наплевать, что это телефон умирающего человека", - рассказывает дочь умершей от коронавируса женщины.
Ранее мы писали, что в Черкассах пациенты больницы, которые лечились от коронавируса, после выписки украли оборудование из медучреждения.