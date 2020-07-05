Місячне затемнення 5 липня: цей день принесе сварки, конфлікти і неймовірні ситуації

Місячне затемнення 5 липня, яке відбулося о 6 годині 21 хвилину в неділю, може принести безліч дивних і неймовірних ситуацій. Воно стало останнім у тріаді літніх затемнень і сильно може вплинути на тих, хто народився в сузір'ї Рака і Козорога.

Місячне затемнення для кожної людини

Місячне затемнення завжди відбувається в парі з повним місяцем, а цього разу ще й додався повний парад планет 4 липня, який буде тривати найближчі два тижні. Як попередила астропсихолог Валентина Виттрок у коментарі ТСН, в цей період дуже великий ризик травм, оскільки люди в буквальному сенсі втрачають рівновагу. Під загрозою також знаходиться і транспорт, тому варто бути особливо уважними під час прогулянок, подорожей і поїздок.

В цей період посилюється робота органів чуття – зору, слуху, нюху, дотику, тактильності та інтуїція. Шосте почуття буде дуже загострене, і варто прислухатися, бо це допоможе уникнути неприємностей, складних ситуацій і підкаже відповідь на важливе питання.

Період затемнень – це період випробувань, під час якого у соціальній атмосфері все загострюється, блискавки буквально літають між людьми, конфлікти та сварки виникають практично на рівному місці як між близькими людьми, а, так само і між незнайомими. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, потрібно взяти себе в руки та не реагувати на провокації, не витрачати свої нерви, не вв'язуватися в суперечки, обмежити своє спілкування з енергетичними вампірами та емоційно нестабільними особистостями.

Важливі рішення приймати в такі періоди не варто, через те, що в майбутньому вони виявляться помилковими та можуть принести гіркі жалі та неприємності.

Як стверджує астропсихолог, є й інша сторона – світліша. В такі дні відкриваються нові можливості, з'являються нові шанси, ситуації, які раніше не були можливими. З'являються нові, фізично і моральні сили організму, з'являються нові ідеї.

Місячне затемнення в суспільстві

В такий період особливо гостро проявляються публічні скандали, з'являється велика кількість компромату, резонансних публікацій, політики й зірки шоу-бізнесу починають досить відверто розповідати про себе, а суспільство дуже емоційно на все це реагує. Можуть бути розриви контактів, закінчення політичної кар'єри та інші неприємності.

На особисте життя таке затемнення теж має серйозний вплив. Самотні люди мають всі шанси зустріти партнера своєї мрії. Пари, які переживають кризу – можуть прийняти рішення про розставання. Фахівець попереджає, що все, що буде зруйновано в цей період, відновленню не підлягає. Якщо ви захочете звільнитися з роботи або розлучитися з близькою людиною, то дороги назад вже не буде.

З іншого боку, будь-які зміни часто ведуть до того, що, позбувшись від того, що вам не приносило задоволення, ви отримаєте шанс знайти те, про що давно мріяли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пережити повний парад планет і не потрапити в серйозні неприємності.