Луки из секонд-хенда: Николас Карма рассекретил стоимость образа телеведущей Анны Тульевой

Николас Карма - украинский блогер, который любит спрашивать у звезд о стоимости их образов. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где знаменитости охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит образ телеведущей Анны Тульевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Николаса Кармы в Instagram.
Николас спрашивает о стоимости нарядов только во Львове, ведь он именно там и живет. Его видео со звездами и прохожими незапланированы, все происходит очень неожиданно, но всегда весело и информативно.
В этот раз в кадр Николаса попала известная телеведущая Анна Тульева. Девушка ведет влог "Дневники Евровидения".
А также Аня поет и уже успела выпустить свой трек под названием "Дихати".
Блогер подошел к ведущей во Львове, чтобы узнать, сколько стоит ее образ. Девушка оказалась очень болтливой и перед тем, как рассказать, сколько стоит ее одежда и аксессуары, Аня призналась, что она смотрит Карму и даже ждет его сольный концерт.
Общая сумма образа телеведущей составляет 6150 гривен.
Поскольку Анна довольно общительная, она решила рассказать Николасу, где она берет все свои образы для эфиров.
"Моя мама дружит с одной владелицей точки секонд-хенда. И они вместе выбирают мне луки на мои эфиры и Тетя Вита моей маме все дарит", - рассказывает девушка.
Если посмотреть на Instagram-страницу Анны, можно заметить, что она часто выбирает классические наряды, то есть костюмы, пиджаки, рубашки и брюки.
Но равноценно Аня и любит носить простые, современные вещи. Такие как: худи, футболки, модные брюки, кроссовки.
Стиль Анны Тульевой (фото: instagram.com/anntulieva)
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