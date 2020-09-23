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Лукашенко став президентом Білорусі і уславився "дияволом та параноїком"

Автор: Дмитрий Войналович

Член Координаційної ради Павло Латушко прокоментував інавгурацію Олександра Лукашенка

Інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня в Мінську. Таким чином, ця людина офіційно стала президентом Білорусі.

Це подія викликала бурю обурення серед простих жителів Білорусі і видних політичних діячів. Зокрема, церемонію складення присяги прокоментував член президії Координаційної ради Павло Латушко, назвавши інавгурацію "ганьбою".

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгурації. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент виключно ОМОНу і жменьки чиновників-брехунів", - цитує опозиціонера TUT.BY.

Латушко зазначив, що у Лукашенка "був шанс піти, але все ж сині пальці зробили свою чорну справу".

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"Диявольська жага влади і параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити Закон. З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків без знаків розрізнення орудують на вулицях Білорусі та купки бюрократів. Для нас, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу", - зазначив він.

В Мінську пройшла інавгурація Олександра Лукашенка (фото: tut.by)

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на таємній інавгурації 23 вересня.

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