Лукашенко оскандалився висловлюванням про медицину в Україні: усе пох**ено!

Лукашенко жорстко "проїхався" по медицині в Україні (колаж РБК-Україна)

Олександр Лукашенко різко висловився про ситуацію з медициною в Україні та запропонував кликати українських лікарів на роботу до Білорусі. На скандальну заяву опального політика вже відреагували в міністерстві закордонних справ України.

Так, глава МЗС Дмитро Кулеба звинуватив його в черговий брехні про Україну. Про це міністр 16 грудня написав у своєму Twitter, коментуючи відео з емоційним виступом Лукашенка перед медпрацівниками в Могильові.

"Мені шкода, що буде після цього. Ось це усе, вибачте, буде пох**ено, і буде як в Україні!", - поділився Лукашенко думками про ризики в разі його відходу від влади.

Він вважає, що в Україні без склянки ніхто не лікує, немає ліків, а лікарі тікають з країни.

"Якщо кубушку розкрив і там щось є - лікувати будуть. Тому що ні ліків, ні біса немає. І лікарі зараз почали звільнятися. Ось подивися, може нам запросити українців - хай їдуть до нас. Не треба їх виштовхувати. Якщо потрібно! Ну хтось до Польщі хоче - давай відпустимо до Польщі, нехай їдуть. А ми візьмемо українців", - заявив Лукашенко.

Падчас сустрэчы з магілёўскімі медыкамі Лукашэнка традыцыйна праехаўся па Украіне, дзе "без кубышкі ніхто лячыць не возьмецца, лекаў няма, а ўрачы разбягаюцца". І прапанаваў запрасіць украінскіх медыкаў на працу ў Беларусь. Як вам такое, @DmytroKuleba? pic.twitter.com/bQLW8BvBvc — Еўрарадыё (@euroradio) December 16, 2020

Відео: Лукашенко нецензурно висловився про медицину в Україні

Подібні висловлювання обурили голову МЗС України. Кулеба звернув увагу, що такі словесні нападки на Україну в підсумку тільки грають проти самого Лукашенка.

"Можна скільки завгодно поширювати брехню про Україну, але результат буде тільки один: падіння підтримки в очах українців", - пише міністр.

Він зазначив, що за рік українці різко змінили своє ставлення до Лукашенка.

"Рік тому до Лукашенка позитивно ставилися 66% українців, негативно - лише 15%. Нині, зокрема завдяки таким заявам, понад 48% негативно, лише 38% позитивно., - наводить Кулеба дані соцопитування.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко в коронавірусній лікарні пожартував про протести та заявив, що ті, хто перехворів, вже бастувати не будуть.

Також ми писали про те, що нещодавно Лукашенко жорстко "наїхав" на Зеленського у відповідь на рішення українського лідера не називати його президентом в офіційних зверненнях.