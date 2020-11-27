Лукашенко в коронавірусній лікарні пожартував про протести: вже не страйкуватимуть

Олександр Лукашенко в лікарні в Мінську (фото: t.me/pul_1)

Олександр Лукашенко відвідав лікарню в Мінську, де лікують хворих на коронавірус, та поспілкувався з медиками та самими пацієнтами. Опальний президент Білорусі не втримався від теми протестів і пожартував про страйки.

Відповідне відео 27 листопада опубліковано на Telegram-каналі "Пул Першого".

Лукашенко в 6-й лікарні відвідав пацієнтів з COVID-19 як легкої, так і важкої форми захворювання. На ньому була медична форма, а на обличчі - маска.

Олександр Лукашенко в коронавірусній лікарні в Мінську поспілкувався з пацієнтами (фото: t.me/pul_1)

Персонал лікарні показав Лукашенку кабінет комп'ютерної томографії, та "червону зону" медустанови.

Під час розмови з лікарями та пацієнтами Лукашенко присів на ліжко інфікованого, поклав руку на спину лежачого на животі хворого.

Лукашенко поспілкувався з хворими на коронавірус пацієнтами в лікарні Мінська (фото: скрін з відео)

Реагуючи на слова одного з лікарів, що їм потрібно працювати, політик пожартував: "То ж страйк, чого ви? Побудьте!".

Коли йому відповіли, що страйків вони не розуміють, Лукашенко розвинув тему і наголосив: "Я кажу - люди, які перехворіли, вже ніколи не страйкуватимуть!"

Відео: Лукашенко в коронавірусній лікарні пожартував про протести в Білорусі

Раніше повідомлялося, що в жовтні Лукашенка "винайшов ліки від COVID-19 і здивував заявою про новий метод боротьби з коронавірусом, який назвав найкращим засобом від хвороби.

Також ми писали про те, що до цього Лукашенко представляв і інші "ефективні способи профілактики COVID-19 - це активна робота в полі на тракторі та горілка.