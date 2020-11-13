Лукашенко жорстко "наїхав" на Зеленського: грубо скажу!

Лукашенко розкритикував Зеленського (колаж РБК-Україна)

Олександр Лукашенко різко розкритикував Володимир Зеленського

Олександр Лукашенко різко висловився на адресу Володимира Зеленського у відповідь на рішення українського лідера не називати його президентом в офіційних зверненнях, а просто на ім'я.

Відповідне відео опубліковано на Telegram-каналі "Пул Першого" 13 листопада.

Відповідаючи на запитання українського журналіста, на якому рівні у нього тепер відбувається діалог з президентом України Зеленським після такої ініціативи, Лукашенко раптово перейшов на образи.

Зокрема, Лукашенко звернув увагу на падіння рейтингу Зеленського за час президентства. А також висловив припущення, що через це главі України самому потрібно побоюватися, що його теж можуть перестати називати президентом.

"Здається, все до того йде. З 70 з гаком відсотків він обвалився. Ось нещодавно там хтось 22, хтось 28, хтось 30 дає відсотків..." - сказав Лукашенко.

Комі того, він жорстко дорікнув Зеленському в різкій втраті довіри та в грубій формі рекомендував мовчати.

"Треба примудритися, щоб за 1,5-2 роки обвалити довіру до себе з боку народу. Тому грубо скажу: чия б корова мукала, а Зеленського - мовчала!" - заявив Лукашенко.

Відео: Лукашенко образив Зеленського через відмову називати його президентом

Раніше повідомлялося, що Лукашенко пригрозив санкціями Україні за позицію щодо протестів.

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