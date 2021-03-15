Лукашенко "блискавично" переміг в лижній гонці, поки суперник "випадково" падав

На кадрах видно, що лижник зліва від президента щосили намагається не випередити його.

А потім раптом падає на рівному місці. Лукашенко зупинився, щоб хоч морально підтримати бідолаху, але спортсмен наполегливо зображав неваляшку.

Після глава держави, мабуть, вирішує, що перемога дорожче і виривається вперед. Противник теж намагається стартувати, але знову опиняється плиском на лижні.

Лукашенко переміг у лижній гонці (відео: Пул Першого)

Відзначимо, що команда Лукашенко змагалася у біатлонній естафетній гонці "4 по 2 кілометри" на Республіканському зимовому спортивному святі "Мінська лижня - 2021" в Раубичах проти команд апарату Ради міністрів, облвиконкомів, Мінського виконкому та інших команд.

Лукашенка з задоволенням пофоткался з шанувальниками (фото: Пул Першого)

Переможцями, що не дивно, стала команда Олександра Лукашенка.

Після фінішу він заявив, що "перемагати завжди важко, тим більше коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей".