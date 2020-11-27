Лукашенко в коронавирусной больнице пошутил о протестах: уже бастовать не будут

Александр Лукашенко в больнице в Минске (фото: t.me/pul_1)

Александр Лукашенко посетил больницу в Минске, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с медиками и самими пациентами. Опальный президент Беларуси не удержался от темы протестов и пошутил о забастовках.

Соответствующее видео 27 ноября опубликовано на Telegram-канале "Пул Первого".

Лукашенко в 6-й больнице посетил пациентов с COVID-19 как в легкой, так и тяжелой форме заболевания. На нем была медицинская форма, а на лице - маска.

Александр Лукашенко в коронавирусной больнице в Минске пообщался с пациентами (фото: t.me/pul_1)

Персонал больницы показал Лукашенко и кабинет компьютерной томографии, и "красную зону" медучреждения.

Во время разговора с врачами и пациентами Лукашенко присел на койку инфицированного, положил руку на спину лежащего на животе больного.

Лукашенко пообщался с больными коронавирусом пациентами в больнице Минска (фото: скрин с видео)

Реагируя на слова одного из врачей, что им нужно работать, политик пошутил: "Так забастовка, чего вы? Побудьте!".

Когда ему ответили, что забастовок они не понимают, Лукашенко развил тему и подчеркнул: "Я говорю - люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут!"

Видео: Лукашенко в коронавирусной больнице пошутил о протестах в Беларуси

Ранее сообщалось, что в октябре Лукашенко "изобрел" лекарство от COVID-19 и удивил заявлением о новом методе борьбы с коронавирусом, который назвал лучшим средством от болезни.

Также мы писали о том, что до этого Лукашенко представлял и другие "эффективные способы" профилактики COVID-19 - это активная работа в поле на тракторе и водка.