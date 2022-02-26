В Луганській області вводять комендантську годину: названо обмеження

"Увага! Введення комендантської години! Тримаймось!" - повідомив чиновник.

В розпорядженні йдеться, що час дії обмежень з 17:00 до 7:00. Попередньо, діятиме вона протягом 30 діб.

На вулицях у цей час можуть перебувати лише за службовими посвідченнями працівники Луганської облдержадміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженням посадові особи, а також представники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.