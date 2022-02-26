В Луганській області вводять комендантську годину: названо обмеження

Луганська область приєдналася до інших регіонів, в яких вводиться комендантська година після вторгнення російських військ на територію України. Обмеження почнуть діяти вже з 26 лютого.
Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА.
"Увага! Введення комендантської години! Тримаймось!" - повідомив чиновник.
В розпорядженні йдеться, що час дії обмежень з 17:00 до 7:00. Попередньо, діятиме вона протягом 30 діб.
На вулицях у цей час можуть перебувати лише за службовими посвідченнями працівники Луганської облдержадміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженням посадові особи, а також представники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.
Раніше ми писали, які обмеження можуть бути при комендантській годині в різних українських містах.
Також повідомлялося, що в Києві комендантську годину продовжили від 26 лютого. Обмеження діятимуть з 17:00 до 6:00 до 28 лютого.