Під Луганськом знайшли сакральне коло у скіфському кургані: захищало живих від душ померлих

Археологи на розкопках скіфського кургану віком 4-4,5 тисячі років у Нижній Дуванці під Луганськом виявили дев'ять поховань з людськими останками та артефакти.

Також вчені змогли з'ясувати важливі нюанси поховальних обрядів скіфів і як вони захищали світ живих від мертвих. Про результати тритижневих досліджень у Сватівському районі розповів керівник експедиції Юрій Бровендер, передає "Сватові.City".

Під час презентації доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля зазначив, що в трьох з дев'яти поховань на кургані були поховані діти.

"За підсумками експедиції скажу, що результати цікаві. Цьогорічним дослідженням нижньодуванського кургану цікавилися мої колеги з інституту археології Малої академії наук. Пояснювалася ця увага тим, що курган має рідкісну конструкцію. Саме через отой рів, який ми знайшли навколо центрального поховання. Зазвичай вони зустрічаються у похованнях епохи раннього залізного віку", - зазначив Бровендер.

У центральному похованні виявили останки дівчинки 7-9 років.

Конструкція належить до катакомбної культури - навколо неї зробили рів, а зверху був насип.

"Тобто для такого поховання тоді було витрачено чимало сил. А з інвентаря — лиш уламок кераміки з деревним вугіллям, жаровня. Тобто окурювали поховання, звільняючі від злих духів. Очевидно, таким був обряд поховання. Територія всередині рову - сакральний простір. Для того, щоб душа померлої дитини не могла вийти за нього і забрати душі живих дітей. Тобто це сакральне коло робили для того, аби захистити живих дітей", - пояснив науковець.

Також Бровендер розповів, що у Нижній Дуванці багато дитячих поховань. Останки дітей, які знайшли в нинішньому кургані та під час розкопок у 2019 році, належать дітям від 5 і менше років до підліткового віку.

"Цьому кургану орієнтовно 4-4,5 тисячі років. І це час правління фараонів і будівництва перших пірамід у Єгипті. Це третє тисячоліття до нашої ери", - звернув увагу археолог.

Крім поховань у кургані знайшли гранітну кам'яну сокиру-молоток і вісім сосудів з орнаментами. Знахідки передадуть до музею Східноукраїнського національного університету, який відкриють до 100-річчя вишу.

У нинішніх дослідженнях також взяли участь студенти цього університету і старшокласники місцевої школи.

Наступного року археологи планують знову приїхати з експедицією до Сватівського району, щоб досліджувати 50-метровий курган біля Хомівки та шукати пам'ятник слов'янського періоду.

Археологи виявили під Луганськом курган скіфів і поховання з артефактами та сакральне коло, якому 4,5 тисячі років (фото: svatove.city)

Нагадаємо, нещодавно на місці унікального святилища в Україні знайшли унікальні артефакти.

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