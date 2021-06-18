Під Луганськом у кургані знайшли поховання загадкового племені з подовженими головами (фото)

Дослідження проводяться на кургані в полі між селами Хомівка та Преображенне в Луганській області. На цих територіях, сприятливих для життя різних народностей за кілька тисячоліть до нашої ери, знайшли сліди поселень.

У розкопках беруть участь студенти факультетів історії та археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Горлівського інституту іноземних мов під керівництвом професора Юрія Бровендера та доцента Сергія Євсеєнка.

Як зазначають науковці, Сватівський курган складається з п'яти насипів, найбільш ранні з них датуються епохою середньої бронзи донецької катакомбної культури, яка в той час вважалася "елітою катакомбної спільноти".

Археологічні розкопки кургану у Сватівському районі (фото: svatove.city)

"Тутешні поховання датуються 27-21 століттям до нашої ери. Поховання багаті на метали, різноманітну кераміку, яка вражає своїм красивим розписом. Недарма цей період називався таким собі "бароко" бронзового віку", - розповів професор Бровендер.

Він також додав, що дослідники поки не можуть точно визначити народність, яка проживала тоді на цій території, тому що в той час ще не було писемності. Однак вчені можуть "максимально точно" визначити вік поховань.

Вдалося з'ясувати, як відбувалося поховання померлих у давні часи. Після смерті людині спеціально розрізали сухожилля на кінцівках, щоб можна було зігнути руки та ноги в певне положення - ніби кінь забирав людину після смерті, щоб відвезти в інший світ.

Поховання в кургані біля Сватового допомогли розкрити деякі таємниці стародавніх племен, що жили 4-5 тисяч років тому (фото: svatove.city)

Ще вчені довели, що деякі старовинні племена, які проживали на цій території, обмотували голови дітей спеціальними ганчірками. Від сильного стискання голова витягувалася. Як вважають дослідники, на ворогів це наводило страх, а серед своїх викликало довіру.

В одному з могильників віком 4 тисячі років знайшли поховання жінки, на момент смерті якій було тільки 40 років, а померла вона саме від старості (на той час тривалість життя людини була короткою). Поруч зі скелетом був горщик і плато для жертвоприношень.

Останки в похованнях у Сватівському кургані (фото: svatove.city)

За словами Бровендера, горщик завжди присутній у всіх жіночих похованнях, оскільки жінка вважалася продовжувачкою роду і тому шанувалася навіть після смерті.

Найдавніша знахідка у Сватівському кургані - жіноче поховання, якому 5 тисяч років. У могилі похована жінка, яка померла під час пологів. Поруч зі скелетом жінки знайдені кістки новонародженої дитини. А ще в області тазу померлої знайшли кістки дитини, яка народжувалася. У цій же могилі лежали бронзовий ніж і шило. Такі предмети вказують на те, що жінка належала до знатного роду.

За словами доцента Сергія Євсеєнка, зараз на території Сватівського району є 11 курганів. Деякі з них намагалися розкопати місцеві жителі, сподіваючись знайти там щось цінне або якісь скарби.

Археологічні розкопки стародавнього кургану біля Сватового (фото: svatove.city)