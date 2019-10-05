Луганчанин подякував Порошенку в прямому ефірі

Петро Порошенко (Фото: РБК-Україна)

Петро Порошенко в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" пообіцяв приїхати в Сєвєродонецьк поспілкуватися з жителями

Луганчанин Денис Денищенко, який з сім’єю переїхав до Северодонецька, подякував п’ятому президенту України Петру Порошенку за його роботу під час президентської каденції та запросив до Северодонецька зустрітись і поспілкуватись з місцевими мешканцями. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як зазначив чоловік, в 2015 році дуже багато хто повірив і "вірять досі" Порошенко і "в ту політику і ті речі, про які він говорить".

"Я хочу сказати одразу, Петро Олексійович, я вважаю вас великим президентом і надзвичайною людиною, яка увійшла в історію України", - додав Денис Денищенко.

Він запросив Порошенко в Луганську область приїхати зараз вже не в статусі президента, а в статусі громадянина України.

Петро Порошенко на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (Фото: скріншот)

"І ви самі побачите зовсім іншу Луганську область, не ту, яку вам показували всі ці п'ять років. Адже насправді вам показували "потьомкінські села" ... ", - сказав луганчанин.

Денищенко захотів показати Порошенку будинок, який зробили для переселенців і який "рік тому ви мали відкрити в червні 2018 року.

"Але цей будинок був зроблений до четвертого поверху, бо розраховували, що ви не підніматиметесь вище. Люди мали отримати ордери на квартири. Але цей будинок не зробили до цих пір. На нього витратили 72 млн грн і досі там ніхто не живе", - сказав він.

"Приїжджайте, Петро Олексійович, з вами тут хочуть познайомитись багато людей, які не могли всі ці роки з вами поспілкуватись. Вони вірять у вас і хочуть задати вам запитання. Тут багато патріотично налаштованих людей", - закликав Денищенко.

Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

У свою чергу, п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував за добрі слова і запевнив, що приїде до Сєвєродонецька.

"Дуже дякую за добрі слова, які ви сказали на мою адресу. По-друге, я обов'язково скористаюсь запрошенням. Чекайте в гості", - сказав він.

Порошенко добивил, що за місяць-півтора вони зможуть разом подивитися на цю будівлю.

"Будинок про який ви говорите в Рубежному? От ми з вами поїдемо до того будинку і подивимося", - сказав політик.

"Повірте, я абсолютно відкрито можу йти до людей. Дуже дякую тим, хто повірив, хто підтримав. Тим, хто залишився у Северодонецьку і в ці непрості часи боронив Україну, тримав український прапор і тримав міцно нашу державу", - зазначив колишній президент.

"Бо мета Путіна була не захопити Луганськ чи Донецьк, вони йому не потрібні. Мета Путіна захопити всю Україну. Такими зусиллями, як ваші, ми за ці п'ять років зберегли державу і це головне наше досягнення", - наголосив Порошенко.

Порошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" поспілкувався з лунагчаніном (Відео: YouTube / Shuster online)