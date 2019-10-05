Порошенко: білий прапор миру, який нам сьогодні пропонують - це прапор капітуляції

Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко зазначив, що українці прагнуть миру

В Україні немає "партії війни" і "партії миру", як зараз намагаються нав’язати суспільству. Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Порошенко зазначив, що українці прагнуть миру, але "білий прапор миру, який зараз нам представляють як досягнення, насправді є капітуляцією".

"Я погоджуюся з тими результатами, які були представлені у студії, що 60% українців прагнуть миру. Я думаю, що ці цифри навіть більші...Вчора намагалися представити, що нібито в Україні існують "партія війни" і "партія миру". Забудьте про це. В Україні "партії війни" не існує. І люди на окупованому Донбасі, і люди в Дніпрі, Харкові, і люди в і Києві, у Львові, в Чернівцях - всі люди прагнуть миру", - наголосив Порошенко.

П’ятий президент України заявив: "Але під білим прапором миру, який нам намагаються зараз представити як велике досягнння, нам нав’язують капітуляцію. Тому, що білий прапор є прапор капітуляції".

Порошенко також зауважив, що одразу ж після підписання "формули Штайнмаєра" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що це добре, бо відкриває дорогу для федералізації України. А ватажки бандитських угруповань сказали - ніяких виборів, бо цей документ надає народу Донбаса право на самовизначення. І Лавров на це відповів, що є приклади Придністров’я.

"Відсутність суверенітету і присутність російського суверенітету, який компенсує недостатність власного", - прокоментував він устрій квазідержав, додавши: "Вони претендують, що вони будуть мати армію, суди, парламент і зовнішні відносини. Чого і близько немає в мінських домовленостях".

За його словами, базуючись на мінських домовленостях світ прийняв санкції проти Росії. "Мінські домовленості були складовою частиною для Ради Євросоюзу, яка вперше запровадила санкції. А Путін був переконаний, що це неможливо. Потім цей документ увійшов в Раду безпеки ООН", - нагадав Порошенко.

"Сьогодні будь-хто радий був би запропонувати будь-який інший документ, в тому числі і жорсткі критики мінських домовленостей. А ви тільки спробуйте - і одразу ж зникнуть санкції проти Росії", - також зауважив він.

За його словами, Росія буде себе поводити так, як поводить себе для вирішення ситуації у Придністров’ї, де є російська військова присутність, для вирішення ситуації в Осетії, Абхазії і багатьох інших конфліктах, де Росія є джерелом цих конфліктів.

"Отже в чому проблема "формули Штайнмаєра" - вона за пропозицією Росії мала бути складовою частиною дорожньої карти, яка починається з виведення іноземних військ і завершується взяттям під контроль кордону. Росія відкинула дорожню карту і залишила лише "формулу", - підкреслив п’ятий президент України.

Саме позиція Росії не говорити про безпековий компонент, який за наполяганням України мав передувати всьому цьому, і говорити тільки про політику.

"Політика - це зараз організація і проведення виборів. Причому з цього документу, який нам запропонували на підписання, прибрали що вибори мають бути прозорими, чесними, суворо відповідати стандартам БДІПЛ ОБСЄ, і замінили фразою "в цілому відповідають" стандартам", - зазначив Порошенко.