Коли краще вечеряти: експерт зробила важливе пояснення

"Вечеряти можна й пізно, але якщо спати ви будете аж через 3-4 години, тобто 23:00 – 4(3) години = 19:00 (20:00). Це стосується всіх: й тих, хто худне й просто тих, хто хоче бути здоровим. Тому що, як раз за цей час рівень інсуліну, який піднімається після приймання їжі, знизиться до норми. Й це дозволить організму вночі використовувати запаси жиру як енергію ", – написала вона.

Також фахівець каже, що важливо, аби від вечері до сніданку проходило щонайменше 12 годин. Тому під час планування режиму потрібно це враховувати.

Окрім того, якщо ви повечеряли у 20.00, то снідати потрібно не раніше 8.00. Фахівець каже, що вечеря – це 20% від денного обсягу їжі. Зазначається, для того, щоб не наїдатися на ніч, потрібно подбати про ситний обід.

Зокрема, вечеряти потрібно білковими продуктами, а саме морепродуктами, м'ясом, рибою та овочами у будь-якому вигляді.

Дієтологиня також додала, що можна їсти на вечерю кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 г).