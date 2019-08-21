Краще, ніж у Нью-Йорку: Київ потрапив у престижний рейтинг

Київ потрапив у рейтинг кращих міст завдяки доброзичливій молоді
Київ обігнав Нью-Йорк, Рим і Берлін в рейтингу найбільш дружніх міст світу, складеного популярним туристичним порталом Big 7 Travel на основі 1,5 млн відгуків мандрівників.
Високу оцінку від туристів зі всього світу отримали азіатські міста, а також кілька американських. А перше місце в рейтингу отримало канадське місто Ванкувер.
"Ванкувер займає перше місце, завдяки його надзвичайно дружелюбним жителям. В місті є дивовижне мультикультурне середовище, яке об'єднується, щоб відвідувачі відчували себе як вдома. Місцеві жителі швидко пропонують допомогу туристам, а атмосфера оточення робить спілкування у Ванкувері простим", - пише видання.
Ванкувер (фото: instagram.com/dailyviewvancouver)
Другу і третю сходинки у топ-50 найбільш дружніх міст зайняли Куала-Лумпур (Малайзія) і Брюгге (Бельгія) відповідно.
А ось Київ зайняв 45-ю позицію.
"Ви не думали, що Київ одне з найбільш дружніх міст у світі? Але він там (у рейтингу - ред.). Люди не можуть одразу стати вашим кращим другом тут, але молоде покоління особливо тепло вітає іноземців", - пишуть автори рейтингу.
Київ (фото: instagram.com/kyivpage)
Повний список найгостинніших міст світу виглядає таким чином:
При складанні рейтингу автори орієнтувалися на такі пункти:
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